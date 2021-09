Aneta Zając zmieniła fryzurę! Fani twierdzą, że wygląda jak Baby z "Dirty Dancing"

Aneta Zając jest jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Swoją karierę w telewizji rozpoczęła od serialu "Na dobre i na złe", w którym grała w 2000 roku oraz roli w "Plebanii". W 2004 roku zaczęła wcielać się w Marię Rodosz w "Pierwszej miłości", co przyniosło jej ogromną popularność. Była także uczestniczką trzeciej edycji "Jak oni śpiewają", a razem ze Stefano Terrazzino wygrała pierwszą edycję programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".