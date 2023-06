Anna Bardowska w ażurowej sukience. To nie pierwszy raz, kiedy włożyła tę kreację

Dwa razy w tej samej sukience

Co ciekawe, to nie był pierwszy raz, kiedy Anna Bardowska włożyła tę sukienkę na elegancką uroczystość. Celebrytka dała tym samym dobry przykład, sprzeciwiając się konsumpcjonizmowi. Dokładnie rok temu wybrała ażurową kreację na wesele znajomych. Już wtedy zrobiła furorę wśród fanek na Instagramie. Do sukienki dobrała beżową marynarkę lub płaszcz oraz niewielką torebkę w kolorze écru.