Anna Cieślak chwali się pierścionkiem zaręczynowym? Kiedy ślub z Edwardem Miszczakiem?

Edward Miszczak i Anna Cieślak – zaręczyny

– Teraz mam okres prywatnej radości, po śmierci żony mam partnerkę i jestem z nią bardzo szczęśliwy. To zmienia życie. Mam też ciągle świetne relacje z dorosłymi synami. A pracę mam cudowną – wyjawił. Różnica wieku między nim a aktorką wynosi 35 lat. Ale kiedy ludziom na sobie zależy, nie ma to żadnego znaczenia.

Anna Cieślak pojawiła się niedawno na Narodowym Czytaniu "Balladyny" i chętnie pozowała do zdjęcie, nie zakrywając prawej dłoni, na której błyszczał złoty pierścionek z czarnym kamieniem. Wiele wskazuje na to, że to właśnie podarunek od Miszczaka.