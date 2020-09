Anna Cieślak i Edward Miszczak zaręczyli się. Nie jest to jednak pierwszy pierścionek w życiu aktorki

Anna Cieślak i Edward Miszczak staną na ślubnym kobiercu. Para zaręczyła się podczas wyjazdu do Francji. Podobno było pięknie i romantycznie. Nie są to jednak pierwsze w życiu zaręczyny aktorki, wcześniej jej serce należało do Przemysława Wyszyńskiego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Anna Cieślak i Edward Miszczak zaręczyli się (ONS)