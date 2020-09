Anna Cieślak i Edward Miszczak planują ślub? Bronisław Cieślak zdradził, czy się wybiera

O związku aktorki Anny Cieślak i dziennikarza Edwarda Miszczaka mówiło się już wiosną – informacja, że tych dwoje ma się ku sobie, zaskoczyła wielu. Dzieli ich 25 lat. Ona była wcześniej łączona z Czesławem Mozilem i Przemysławem Wyszyńskim, on – w 2019 roku stracił żonę.

Anna Cieślak i Edward Miszczak są zaręczeni?

Choć Cieślak i Miszczak dbają, by informacje o ich życiu prywatnym nie wyciekały do mediów – do tej pory nie pokazali się publicznie jako para – wieści o tym, że planują ślub, nie udało im się ukryć.