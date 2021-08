Anna Cieślak zmieniła fryzurę. Aktorka niedługo wychodzi za mąż

"Ślub ma się odbyć w Kolegiacie św. Anny. Udzieli go zaprzyjaźniony z nimi ksiądz. Wszyscy goście zostali poproszeni o zachowanie całkowitej dyskrecji. To dla nich ważne by uroczystość miała charakter prywatny. Gdyby na miejscu pojawił się tłum gapiów i paparazzi, Anna i Edward uzgodnili, że duchowny udzieli im sakramentu w innym kościele – powiedziała znajoma pary dla tygodnika "Na Żywo".