Anna Czartoryska-Niemczycka nie kupowała ubrań przez rok. Co w tym roku zrobi żona milionera?

Anna Czartoryska-Niemczycka w 2020 roku podjęła wyzwanie i zdecydowała, że nie kupi ani jednego nowego ciucha. W Nowym Roku internauci rozliczają ją z postanowienia i dopytują, co zrobi teraz. Są ciekawi, czy rzuci się w wir zakupów, czy raczej będzie starać się żyć zgodnie z nurtem zero waste.

O decyzji aktorki i piosenkarki wielokrotnie pisaliśmy w WP Kobieta. Żona milionera Michała Niemczyckiego, z którym ma troje dzieci, od stycznia 2020 nosiła tylko to, co miała w szafie. Poza tym naszywała łatki na ubrania dzieci, robiła im zabawki z kartonu, wszystko po to, aby oczyścić przestrzeń i przestać wciąż kupować nowe rzeczy i zaśmiecać nimi dom, co więcej przyczynić się do walki o ochronę środowiska.

"Zrozumiałam, że jedyny sposób na to, żeby posiadać mniej przedmiotów to… nie wpuszczać ich do domu" – powiedziała w rozmowie z naszym serwisem w 2020 roku Anna Czartoryska. Dodała, że ponieważ jest żoną milionera, musi się bardziej dyscyplinować.

"To, że mogę sobie pozwolić na więcej, nie znaczy, że muszę od razu mieć wszystko, co mi się podoba. Zresztą my, ludzie, tak jesteśmy skonstruowani, by wciąż chcieć więcej i więcej, niezależnie od stanu posiadania. Producenci ubrań i marketingowcy doskonale wiedzą o tym, że zawsze będziemy gonić za tym, co nowe, modne, niedostępne" – tłumaczyła.

Ubrania szczęścia nie dają

W Nowym Roku fani dopytywali aktorkę o to, czy po poście od kupowania nowych ubrań, rzuci się na wyprzedaże. Gwiazda odpowiedziała, że ma na oku kilka fajnych ciuchów, ale nie zamierza wrócić do gromadzenia. W tym roku chce kupić maksimum 10 nowych rzeczy.

Wyjaśniła też zainteresowanym, że w trakcie wyzwania zakupowego nie przyjmowała ubrań od znanych marek.

Anna Czartoryska-Niemczycka jest jedną z niewielu gwiazd, które zdecydowały się na to, aby nie kupować ubrań. Choć wiele celebrytek deklaruje chęć życia w nurcie zero waste i minimalizmie, nie zdecydowały się na odstawienie przyjemności, jaką jest posiadanie coraz to nowych, modowych perełek.

