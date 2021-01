Ta zbrodnia wstrząsnęła Polską. Rodzice Kacpra przerwali milczenie

Ciało dziewczyny znaleziono na terenie nieużytków w Piekarach Śląskich. Do jej zabicia przyznał się Kacper, jej bliski znajomy. - Rok temu nasz syn poznał Patrycję na skate parku w Piekarach Śląskich. Kacper tam jeździł na hulajnodze. Najpierw była jego koleżanką, potem mi powiedział, że to jego dziewczyna. To była pierwsza miłość mojego syna. Byli jeszcze dziećmi, ale świetnie się dogadywali. Patrycja bywała u nas w domu, wesoła, sympatyczna nastolatka. Mieliśmy kontakt z jej rodzicami, oni czasem zabierali mojego syna na wyjazdy, wakacje – powiedziała kobieta w rozmowie z "Faktem".

Tragedia w Piekarach Śląskich

Pamięcią wróciła też do dnia, kiedy zaginęła Patrycja. – Rano graliśmy z Kacprem i młodszym synem Kubusiem w gry, śmialiśmy się. Po obiedzie, przed 16. Kacper wyszedł na podwórko, jak co dzień. Ja z młodszym synem poszłam do dziadków – opowiadała matka Kacpra. Dodała, że wieczorem, po godzinie 19 chłopak dołączył do rodziny, zachowywał się normalnie.