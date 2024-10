Anna Czartoryska-Niemczycka w zwiewnej kreacji. Zaszalała z kolorami

Pełna poczucia humoru opowieść o przygodach smoka Diplodoka, inspirowana komiksami legendarnego malarza Tadeusza Baranowskiego, wkracza do kin. Z tej okazji, na premierze bajki, pojawił się tłum gwiazd. Na ściance zobaczyliśmy m.in. Małgorzatę Kożuchowską, Arkadiusza Jakubiaka z żoną Agnieszką Matysiak, Katarzynę Burzyńską, Martę Surnik, Borysa Szyca, Szymona Majewskiego oraz Annę Czartoryską-Niemczycką.

Kolorowa kreacja w kwiaty zachwyciła

Anna Czartoryska-Niemczycka przykuła uwagę fotoreporterów. Aktorka, szerszej publiczności znana głównie z roli Pauli, z serialu "Nad rozlewiskiem", zaszalała ze stylizacją.

Wyróżniła się na tle zaproszonych gości. Sukienka idealnie wpasowała się w klimat wydarzenia. W oczy rzucał się niezwykle kobiecy print. Kolorowa kreacja przyciągała uwagę wzorem w kwiaty, w tonacji różu, fioletu i czerwieni. Mocny akcent w postaci sukienki, został uzupełniony basicowymi dodatkami. Czarne buty i torebka idealnie pasowały do całości.

Anna Czartoryska-Niemczycka na premierze bajki we wzorzystej sukience © AKPA | AKPA

Sukienka miała lekko rozkloszowany, zwiewny krój i sięgała do kostek. Góra była zabudowana, ale rozszerzany dół nadał całości lekkości. W pasie idealnie przylegała do ciała - podkreślając talię. Nie trzeba było szaleć z fryzurą i szykowną biżuterią, bo tego wieczoru, to kolorowa sukienka kradła show. Anna Czartoryska-Niemczycka wyglądała w tej kreacji wspaniale. Taki model sukienki z powodzeniem można wybrać zarówno na co dzień, jak i na większe wyjścia.

Anna Czartoryska-Niemczycka na premierze we wzorzystej kreacji © AKPA | AKPA

Jak nosić wzorzyste printy?

Wzorzyste ubrania oferują nieskończone możliwości stylizacji. Kluczem do sukcesu jest umiejętne łączenie ich z innymi elementami garderoby. Warto zacząć od prostych, jednolitych ubrań, które będą stanowiły doskonałe tło dla dodatków we wzory. Na przykład "małą czarną" można ciekawie ograć printami dobierając do niej apaszkę w panterkę lub szpilki w pepitkę. Gdy pierwsze skrzypce ma grać wzorzysta kreacja, nie można przesadzić z dodatkami i akcesoriami. Sukienki w intensywne wzory świetnie komponują się z gładkimi żakietami lub kardiganami.

