Nagle zniknęła z ekranu. "To był dla mnie trudny moment"

- Nagrałam płytę "Euforia/Panika", a potem niespodziewanie, gdy byłam już w trzeciej ciąży, pojawiła się propozycja zagrania w Teatrze Capitol. To był spektakl "O co biega?", w którym gram do dziś. Nauczyłam się we wszystkim widzieć dobre strony. Gdy przez jakiś czas nie mam pracy, moja rodzina bardzo na tym korzysta. Nie mam więc powodów, żeby się nadmiernie frustrować - podsumowała aktorka w wywiadzie.