Anna Dymna latami milczała na temat syna. Ujawniła powód

Michał Dymny jest owocem związku aktorki z jej drugim mężem, Zbigniewem Szotą, z którym Dymna rozwiodła się po sześciu latach. Ich syn przyszedł na świat w 1985 roku i jako dorosły również zainteresował się branżą artystyczną. Mężczyzna ukończył filmoznawstwo, jednak nie zdecydował się na pójście w ślady matki i karierę aktorską. Mimo to można go jednak zobaczyć na scenie jako muzyka. Według informacji podanych przez "Fakt", Dymny gra w alternatywnych zespołach Nicleon i Neal Cassady & The Fabulous Ensamble.