Anna Dymna wróciła do nałogu. Kwarantanna bardzo ją stresuje

Anna Dymna wróciła do nałogu

Ponadto Anna Dymna nie odwiedza teraz swoich podopiecznych, co jej dla niej dodatkowym źródłem stresu. "Oni potrzebują się przytulić, potrzymać za rękę, a ja nie mogę do nich pojechać" - mówi.

To wszystko sprawiło, że Anna Dymna wróciła do nałogu i traktuje to jako osobistą porażkę. "Przez Lubiatowo znów zaczęłam palić papierosy" - przyznaje i jednocześnie podkreśla, że wie jak bardzo to jej szkodzi. Aktorka jednak wierzy, że to tylko chwilowa słabość. "Kiedy wszystko wróci do normalności, a świat znów będzie bezpieczny, na pewno zrezygnuję z papierosów" - obiecuje.