Anna Dzieduszycka o swojej chorobie. "Lubię, kiedy nazywa się rzeczy po imieniu"

Kim jest Anna Dzieduszycka?

Anna Dzieduszycka urodziła się w 1990 roku. Nie jest profesjonalną aktorką, ma jednak na swoim koncie kilkanaście ról w różnych produkcjach. Otrzymała szereg nagród, m. in. Nagrodę Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego czy nagrodę Grand OFF dla najlepszej aktorki. Na co dzień zajmowała się jednak opieką nad dziećmi z autyzmem, zajmowała się także zwierzętami.