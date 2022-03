Najgorsze kreacje oscarowe. Te wpadki gwiazd zapamiętaliśmy na długo

Gala wręczenia Oscarów to najważniejsze i najbardziej prestiżowe wydarzenie w świecie filmu. Jest to również doskonała okazja dla gwiazd, aby zabłysnąć na czerwonym dywanie. Jednak nie wszystkim się to udaje. Pomimo zapewne najszczerszych starań niektóre stylizacje po prostu źle wyglądają. Przez dziesiątki lat organizowania ceremonii tego typu wpadek modowych zebrało się już dość sporo. Przypominamy największe z nich.