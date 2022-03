Najbardziej zjawiskowe kreacje Oscarów. Na te stylizacje chce się patrzeć!

Już wkrótce odbędzie się 94. gala rozdania najważniejszej nagrody w filmowym świecie. Statuetki Oscarów to marzenie każdego aktora, scenarzysty, reżysera czy operatora. Podczas uroczystości niezwykle ważna jest również stylizacja - w końcu Oscara nie odbiera się codziennie! Gwiazdy przygotowują się do tego momentu, planując każdy szczegół. Stylizacja musi być równie wyjątkowa, co sama Gala. Przed nami najpiękniejsze modowe momenty Oscarów.