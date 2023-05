Anna Głogowska w żałobie. W poruszającym wpisie pożegnała brata

Anna Głogowska to tancerka oraz prezenterka telewizyjna. W latach 2013-2015 współprowadziła programy rozrywkowe: "Taniec z Gwiazdami" oraz "Got to Dance. Tylko taniec". W 2005 roku związała się z Piotrem Gąsowskim, którego poznała w trakcie drugiej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". W 2011 roku para zajęła siódme miejsce w rankingu najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Anna Głogowska i Piotr Gąsowski doczekali się córki, Julii. Ich związek zakończył się w 2016 roku.