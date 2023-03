Choć wielu z nas zapomniało już o pandemii Covid-19, koronawirus wciąż atakuje. Jedną z osób, które otrzymała pozytywny wynik testu na obecność wirusa, jest Jakub Gąsowski, syn Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej. Jak poinformował 27-latek w mediach społecznościowych, to już trzeci raz, kiedy przechodzi tę chorobę.

- Trzeci raz. Mam nadzieję, że do trzech razy sztuka, a nie więcej - powiedział aktor.

Jakub Gąsowski to młody, polski aktor, który spełnia się głównie w teatrze. 27-latek poszedł śladami sławnych rodziców: Piotra Gąsowskiego oraz Hanny Śleszyńskiej i realizuje się zawodowo na scenie. Wystąpił jednak także w "Listach do M. 4", "Belfrze", "Weselu" oraz produkcji "Jak zostać gwiazdą". W 2020 roku stał się absolwentem Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

