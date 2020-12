Anna Jantar była blisko z Bogusławem Mecem. Co ich łączyło?

Wielka przyjaźń Anny Jantar i Bogusława Meca

- Bardzo liczyła się z moim zdaniem. Kiedy mówiłem, że wszystko jest w porządku, nie zmieniała niczego. Gdy coś mi nie pasowało, zakrywałem twarz ręką. To wystarczyło, by wiedziała, że coś się nie klei - wspominał piosenkarz na łamach książki Marioli Pryzwan "Bursztynowa dziewczyna".

Anna Jantar ufała Mecowi. Traktowała go podobno nie tylko jak najlepszego przyjaciela, ale też jak powiernika swoich tajemnic. W 1978 roku razem pojechali na koncerty we Włoszech. Właśnie wtedy wyznali sobie miłość.

"Pozwolił nam los" - wspólna piosenka Jantar i Meca

Podczas pobytu we Włoszech Jantar zaproponowała Mecowi, aby razem nagrali piosenkę. Przebój "Pozwolił nam los" nagrali w trzy godziny, po powrocie do Polski. Była to ostatnia piosenka, którą Anna Jantar zarejestrowała przed wylotem do USA, skąd nigdy już żywa nie wróciła. Piosenkarka zginęła w katastrofie samolotu lecącego z Nowego Jorku do Warszawy w marcu 1980 roku.