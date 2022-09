Anna Kalczyńska pokazała wnętrza nowego domu. Robią wrażenie!

Jest opóźnienie w budowie

"Najczęstsze pytanie, jakie słyszę ostatnio? Kiedy się przeprowadzacie? No, tak po wakacjach byśmy chcieli..." - napisała na InstatStory prowadząca śniadaniowy program. Widać, że nie udało jej się zrealizować tego planu. Mimo to Kalczyńska nie traci optymizmu. Pokazała piękny ogród, który już czeka na jej rodzinę. Tylko czy do tego czasu zieleń przydomowego parku nie przykryje śnieg? "W ogóle to luz. Na pewno przed świętami się uda" - napisała w kolejnym poście.