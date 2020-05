Anna Kalczyńska przytyła podczas kwarantanny. Pokazała fanom swoją sylwetkę

Anna Kalczyńska pokazała zdjęcie swojej sylwetki. Przyznaje, że przytyła w trakcie kwarantanny i zamierza wziąć się za odchudzanie.

Anna Kalczyńska mimo trwającej epidemii koronawirusa, musiała chodzić do pracy. Chociaż przychodziła do studia "Dzień Dobry TVN", by poprowadzić program, po wszystkim wracała do domu, gdzie izolowała się, jak większość Polaków. W tym okresie tak samo jak wszyscy nie mogła jednak poćwiczyć na siłowni ani pobiegać w parku. Na selfie, które wykonała w lustrze dostrzegała, że kwarantanna odbiła się na jej sylwetce.

Anna Kalczyńska przytyła podczas kwarantanny Zdjęciem postanowiła podzielić się z fanami na swoim InstaStory. Pozuje na nim na tle korytarzyka w swoim mieszkaniu, w białym t-shircie, jasnych spodniach oraz białych tenisówkach. Jasnymi liniami podkreśliła piersi, biodra i udo, z których wyglądu najwyraźniej nie jest zadowolona.

"Widzicie to, co ja? Jak dla mnie to #ostatnidzwonek" – przyznała prezenterka.

Kolejne zdjęcia na InstaStory Anny Kalczyńskiej sugeruje, że prezenterka przeszła już na dietę. Przedstawia ono jeden z jej posiłków, czyli sałatkę z migdałami, ogórkiem oraz zielonym groszkiem.

Naszym zdaniem na najnowszym zdjęciu Anna Kalczyńska wygląda jednak zgrabnie i zdrowo, co nie oznacza, że nie powinna monitorować wagi i zwracać uwagi na to, co je. W okresie epidemii koronawirusa odpowiednio zbilansowana dieta jest szczególnie ważna. Nie tylko pomoże uniknąć przybrania zbędnych kilogramów, ale również wzmocni naszą odporność.

www.instagram.com, annakalczynskam Podziel się

Zobacz także: SIŁACZKI – program Klaudii Stabach. Sezon 2 odc. 1. Historie inspirujących kobiet