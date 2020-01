Anna Kalczyńska zapozowała do zdjęcia bez makijażu. Fani są zachwyceni efektem

Anna Kalczyńska pokazała fanom, jak wygląda w naturalnym wydaniu. Choć nie miała na sobie makijażu, a jej włosy były w "artystycznym nieładzie", to wyglądała równie pięknie jak przed kamerą.

Anna Kalczyńska na co dzień prowadzi program "Dzień Dobry TVN". Za jej wizerunek na antenie odpowiadają styliści - zawsze jest idealnie pomalowana, a jej włosy są dokładnie wymodelowane. Jednak na urlopie w górach dziennikarka postawiła na naturalny wygląd.

Anna Kalczyńska bez makijażu

"Wszystko, co dobre kiedyś się kończy... To zdjęcie z zakopiańskiej karczmy jest już tylko wspomnieniem. Pobudka była lekko szokująca, ale dzieci udało się podnieść i wyprawić do szkoły, a ja już po kolegium" - napisała Kalczyńska pod zdjęciem na swoim profilu na Instagramie.

Trzeba przyznać, że dziennikarka w naturalnym wydaniu prezentuje się znakomicie, a nieułożone włosy dodają jej uroku. "Proponuję taki nieład artystyczny jak najczęściej", "Super włosy - naturalny nieład ", "Uwielbiam panią" - czytamy w komentarzach na jej profilu na Instagramie. A wam jak się podoba Anna Kalczyńska bez makijażu?