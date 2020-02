Anna Kalita w rozmowie z Romanem Kurkiewiczem: "Do końca życia będę miała metr osiemdziesiąt wzrostu, niebieskie oczy i będę alkoholiczką"

"Kiedy mój alkoholizm osiągnął apogeum, czułam się tak, jakbym spacerowała po balustradzie balkonu na 17. Piętrze" – mówi Anna Kalita, żona zmarłego w 2017 roku po wyczerpującej walce z glejakiem mózgu Tomasza Kality, rzecznika SLD.

"Doskonale pamiętam taki dzień. Jeden z najtragiczniejszych dni w moim życiu, kiedy przywiozłam do domu umierającego męża. W kuchni stała butelka czerwonego wina z poprzedniego dnia. Do połowy pełna. Przelałam cały ten alkohol do kubka i wypiłam duszkiem. I ten koszmar, który miałam w głowie, ta rozpacz - one stały się mniej namacalne" – wspominała.

Kalita póki piła, podobnie jak wielu alkoholików, nigdy nie uznawała siebie za alkoholiczkę. Każde spotkania towarzyskie odbywały się przy alkoholu. Gdy umawiała się ze znajomymi, to na piwo lub wino. Nie widziała innej możliwości. "Potem piłam przez dwa lata. I bardzo szybko stało się tak, że nie było szans, żeby zostawić pół butelki wina w lodówce. Wypijałam wszystko. Do dna." – przyznała.

Wiadomości wysyłane w nocy do znajomych, koszmarne poranki na kacu i wstyd, że znowu to zrobiła. Pomimo tego, że obiecywała sobie, że już nigdy tego nie zrobi. "Po pierwszym kieliszku wina wstydziłam się już trochę mniej. A po drugim wskakiwałam z powrotem na tę orbitę pijackiego: 'Odpie...lcie się ode mnie wszyscy. Piję, bo lubię'. I koło się zamykało" – wyjaśniała.

"W tym swoim piciu miałam bardzo mocny argument: ci wszyscy "oni" nie przeżyli takiej tragedii jak ja. To nie ich ukochany człowiek umarł. Gdyby to ich spotkało, też by pili, bo rzeczywistość jest nie do wytrzymania - taką miałam mantrę. Dopiero na terapii zrozumiałam, że póki będę nosiła w sobie przekonanie, że nikt nigdy w historii świata nie przeżył takiej tragedii jak ja i dopóki nie porzucę tego myślenia, to do końca życia będę chlała z imieniem mojego męża na ustach, zamieniając żałobę w groteskę i robiąc z siebie karykaturę kobiety, którą kiedyś byłam" – wyznała.