Anna Lewandowska rozpieszcza swoje córeczki. Stworzyła im w ogródku plac zabaw z prawdziwego zdarzenia

Anna Lewandowska doskonale czuje się w roli mamy. Z powodzeniem łączy pracę z opieką nad Klarą i Laurą. Okazuje się, że dziewczynki już za chwilę będą mogły wyszaleć się na świeżym powietrzu. Za domem mają przygotowany prawdziwy dziecięcy raj.

Anna Lewandowska w kilka miesięcy wróciła do wagi sprzed ciąży. Ostre treningi i dobrze skomponowana dieta sprawiły, że sportsmenka zachwyca formą. Ostatnio na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w domowej siłowni. Jednak to widok z okna Anny Lewandowskiej najbardziej zaintrygował internautów. Widać przez nie bowiem ogródek gwiazdy i to, co się w nim znajduje.

"Zawsze stawiaj rodzinę na pierwszym miejscu"

Anna Lewandowska to gwiazda, która zrobiła niewiarygodną karierę w Polsce i za granicą. Jest jedną z ulubionych trenerek Polek, prowadzi bloga, który promuje zdrowe odżywianie, a także ma swoją markę spożywczą.

Mimo to, ukochana Roberta Lewandowskiego, na każdym kroku podkreśla, że to rodzina jest dla niej najważniejsza. Tak mówiła o tym rok temu w magazynie "Twój Styl". - Gdy ma się doświadczenie niepełnej rodziny, to potem ta twoja staje się największą wartością. Dlatego ja dla męża mogę zrobić dużo. Gdyby mi dzisiaj powiedział, żebym zrezygnowała z kariery, zrobiłabym to… - podsumowuje.

Sportowe geny

Już wkrótce, obie pociechy państwa Lewandowskich będą świętowały urodziny. Czteroletnia Klara już teraz ujawnia talent sportowy. Dziewczynka ma niespożytą energię, uwielbia fitness, hulajnogę, a od niedawna ćwiczy także kickboxing pod okiem trenera.

Nic więc dziwnego, że rodzice zadbali, by Laura i Klara mogły zażywać ruchu na świeżym powietrzu. W ogródku Anny Lewandowskiej, w otoczeniu zieleni dziewczynki mogą korzystać z dużego placu zabaw. Składa się on z drabinek, zjeżdżalni, a nawet mini boiska do piłki nożnej. Zapewne dziewczynki będą zachwycone. Teraz wystarczy już tylko czekać na poprawę pogody.