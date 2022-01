Anna Lewandowska w domowej stylizacji. Detal przykuł uwagę internautów

Trenerka uzupełniła stylizację mocnym kolorystycznym akcentem w postaci pomarańczowej czapki. Intensywny oranż to kolor, który pięknie kontrastuje z popielatym dresem, dodając zestawowi niebanalnego charakteru. Czapka Lewandowskiej przypadła do gustu internautkom. - Skąd czapka? Świetna - dopytują w komentarzach. Niestety nie pojawiła się odpowiedź na to pytanie. Zdradzamy, że podobne czapki można kupić w wielu popularnych sieciówkach. A czapki w mocnych kolorach to obecnie hit, w który warto zainwestować.