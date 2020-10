Anna Lewandowska w płaszczu na jesień. Ten model przypadnie do gustu zarówno wysokim jak i niskim osobom

Trenerka jest chodzącą inspiracją i motywuje swoje obserwatorki nie tylko do zmiany stylu, na ten zdrowszy, ale również chwali się swoimi stylizacjami. Trzeba przyznać, że Anna Lewandowska jest na bieżąco nie tylko z trendami fitness, ale również tymi modowymi.

Płaszcz na jesień Anny Lewandowskiej

Na swoim InstaStory pokazała swoją kolejną "jesienną odsłonę". Tym razem w bezowy trencz, w którym pozowała ostatnio, ustąpił miejsca grubszemu płaszczowi. Nic dziwnego, pogoda zmusza nas, abyśmy wyciągali te cieplejsze ubrania. Stylizacja trenerki to świetny przykład tego, jak można eleganckie nakrycie wierzchnie połączyć z wygodną bluzą z kapturem i sportową czapką z daszkiem.

Trzeba przyznać, że w tym przypadku to właśnie płaszcz gra pierwsze skrzypce w tej stylizacji. Jego jasny kolor świetnie koresponduje z czarną bazą. Uwagę zwraca też krój ubrania. Długość i jego oversizowy krój będzie pasował każdej z nas.

Stylizacja Anny Lewandowskiej wpisuje się mocno w aktualne trendy. Wiele gwiazd łączy ze sobą eleganckie płaszcze i sportowe ubrania. Królową takich połączeń jest Hailey Bieber, która doskonale wie, że legginsy w połączeniu z kamelowym trenczem to strzał w dziesiątkę. A poza tym nie dość, że wygląda to bardzo dobrze, to jest również wygodną opcją.