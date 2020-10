Katarzyna Cichopek ma modny płaszcz na jesień z sieciówki. Wygląda w nim jak paryżanka

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel to jedna z bardziej lubianych par polskiego show-biznesu. Cichopek opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z jesiennego spaceru z mężem. Oboje postawili na kratkę! Jej stylizacja to idealna propozycja na romantyczną randkę. Aktorka znów udowodniła, że wie, jak się ubrać, żeby wyglądać stylowo.

Katarzyna Cichopek w modnym płaszczu na jesień

Beret to przemyślany wybór. Powrócił on do łask w 2017 roku. To właśnie wtedy na pokazie najnowszej kolekcji domu mody Dior modelki zaprezentowały klasyczne nakrycie głowy w skórzanej wersji. Teraz każda sieciówka ma w swojej ofercie różne kolory i wzory beretów, Cichopek jednak postawiła na klasyczną czerń.