Anna Lewandowska w stylowym komplecie khaki. Pochodzi ze sklepu polskiej marki

Anna Lewandowska jako osoba publiczna kreuje trendy . Niejednokrotnie była inspiracją dla swoich obserwatorek w kwestii wyboru kosmetyków, ubrań czy nawet produktów spożywczych. Tym razem na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie w modnym komplecie khaki. Mało kto wie, że pochodzi on ze sklepu internetowego polskiej marki.

Komplet khaki Anny Lewandowskiej

Lewandowska postawiła na aktualną kolekcję marki LINE. To w ich internetowym sklepie dostępna jest modna krótka kurtka o kroju oversize. Zdobią ją masywne, brązowe guziki i kieszenie umieszczone na wysokości piersi. Na stronie producenta możemy przeczytać, że wykonana jest w 100 proc. z bawełny i kosztuje 549 zł.

Żeby skomponować swój total-look, trenerka dobrała do kurtki klasyczne spodnie z zakładkami w tym samym kolorze. Ten model jest zakładany na gumkę i ma długość do kostek. Są dostępne na stronie marki za 299 zł

Do kompletu Lewandowska dobrała klasyczny, czarny t-shirt i wsuwane, czarne botki. Całość wygląda rewelacyjnie i pasuje idealnie do letniej, deszczowej pogody. To strzał w dziesiątkę.