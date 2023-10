Anna Lewandowska zabrała głos po marszu. Wymowny komentarz

"Lewa" zabrała głos również niedawno - w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi i zachęcała do głosowania. - Nie dajcie się zniechęcić. Nie poddajcie się w tym. Wybory są dla nas, nie dla polityków i raz na cztery lata mamy realny wpływ na to, jak naprawdę będzie wyglądać Polska. Kto będzie podejmował decyzje w naszym imieniu i kto będzie tworzył prawo. Reprezentował nas na całym świecie. Głosujmy nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że możemy. To wielki przywilej. Głosujcie zgodnie z własnym sumieniem, nie wsłuchując się w obietnice, ale w wasze wartości i przekonania - apelowała do swoich obserwatorów i obserwatorek.