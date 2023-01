Anna Lewandowska zamieściła zdjęcie z Owsiakiem. WOŚP "wspiera od dziecka"

Internauci także wspierają WOŚP

"Super! My w tym roku wspieramy WOŚP w Białej Podlaskiej!", "Pięknie Aniu. Macie wielkie serca", "Cudownie, że was mamy", "Też tak miałam, że serduszko nosiłam zawsze z taka uciechą i dumą", "WOŚP jest bardzo ważny i zawsze gości w moim sercu. Co roku wspieram na ile mogę i dzięki sprzętowi od WOŚP moja córeczka jest dzisiaj z nami" - czytamy w komentarzach pod najnowszym postem Anny Lewandowskiej.