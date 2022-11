Co łączy Annę Lewandowską i żonę Messiego? Nie tylko profesja męża

Anna Lewandowska i Antonella Roccuzzo to dwie WAGs, o których obecnie jest wyjątkowo głośno. A to za sprawą środowego meczu pomiędzy Polską a Argentyną. Tegoroczny mundial obfituje o niespodzianki, stąd też naprawdę nie sposób przewidzieć, jak potoczy się rozgrywka pomiędzy tymi drużynami. Anna i Antonella zawsze dzielnie wspierają swoich mężów. Okazuje się, że piłka to nie wszystko, co je łączy.