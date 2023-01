"Jesteśmy zakochani". Ania Lewandowska spaceruje po Barcelonie w białym płaszczu

Anna Lewandowska to fanka spodni z szeroką nogawką

Anna Lewandowska właśnie zrobiła miejsce w szafie dla spodni cargo, które z impetem wracają do mody. Fanka bojówek bez pamięci zakochała się w szerokich spodniach, nie rozstając się z "wide leg jeans" nawet na chwilę. Nie zniechęca jej nawet zbyt długa nogawka, którą podwija na wzór lat 90. To oczywiście celowy zabieg, który skupia uwagę na detalu, jest odniesieniem do przeszłości, a także kwintesencją stylu "normalsa".