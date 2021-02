Anna Milewska skończyła 90 lat. Nie wstydzi się mówić o zdradach męża

Oboje kochali góry

Małżonków połączyła miłość do gór – poznali się na spotkaniu Klubu Wysokogórskiego. W wywiadzie dla magazynu "Viva!" aktorka przyznała, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Milewska chętnie wyruszała z mężem na wyprawy, on nie odwzajemniał jednak jej pasji do teatru i sztuki.