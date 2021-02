Ewa Wiśniewska miała bujne życie uczuciowe. Z Krzysztofem Kowalewskim spędziła 20 lat

Nietypowe początki

Ostatecznie, Wiśniewska zdała na PWST w Warszawie. Jeszcze na studiach wyszła za Roberta Polaka i na czwartym roku urodziła córkę Grażynę, nazywaną "Inką". Gwiazda nie ukrywała nigdy, że macierzyństwo nie było dla niej priorytetem. - Dla mnie aktorstwo zawsze było na pierwszym miejscu. Córka ma o to do mnie żal do dzisiaj – wyznała w jednym z wywiadów. Dziś jej relacje z córką są poprawne, choć do spotkań dochodzi niezbyt często.