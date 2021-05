Anna Mucha pokazała zdjęcie w ciąży. "Powiem Wam w sekrecie"

Widać, że dla Muchy dzieci są całym światem. I tym razem znów to udowodniła, publikując najnowsze zdjęcie, które opublikowane zostało najprawdopodobniej z okazji Dnia Matki, który w Polsce obchodzimy właśnie 26 maja. Aktorka pozuje na nim na sesji w ciąży, a brzuszek jest już naprawdę pokaźnych rozmiarów. Jest to archiwalne zdjęcie, co zaznaczyła, aby fani nie pomyśleli, że zostanie mamą po raz kolejny.