Anna Popek często była senna i zmęczona. Diagnoza nią wstrząsnęła

Anna Popek ma problemy ze zdrowiem. Zrobiła badania

Popek opowiedziała w rozmowie z tygodnikiem "Na żywo", że zmagała się ostatnio z pewnymi problemami zdrowotnymi. Okazało się, że dotknęły ją niepokojące symptomy. "Moją czujność wzbudziły sytuacje, kiedy w ciągu dnia traciłam energię. Nagle robiłam się bardzo senna. Często musiałam ratować się kawą, co też nie działało w dłuższej perspektywie. Brakowało mi chęci do działania. Wtedy poszłam do lekarza" – wyznała na łamach "Na żywo".