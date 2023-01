Anna Popek wróciła z wakacji. Na ściance dosłownie promieniała

Kiedy mniej znaczy więcej...

Skromne kolczyki na uszach, mała kopertówka w dłoni, a także brak jakiejkolwiek innej biżuterii to dowód na to, że czasem mniej znaczy więcej. Doskonałym pomysłem okazała się też prosta fryzura i włosy zaczesane do tyłu, które pięknie odsłoniły twarz i szyję. Dzięki temu na pierwszy plan wyszła Anna Popek, a nie jej ubranie, które prezenterka może śmiało zaliczyć do gustownych i udanych.