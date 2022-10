Anna Popek pokazała klasę. To piękna i elegancka stylizacja

Anna Popek w czerni

Ostatnio dziennikarka pokazała na Instagramie zdjęcie wykonane w Zamku Królewskim w Warszawie. Anna Popek zapozowała się w pięknej, klasycznej stylizacji. Włożyła garniturową sukienkę z dekoltem w karo w czarnym kolorze. Kreacja sięgająca do połowy uda ozdobiona była dwoma rzędami guzików. Uzupełnieniem jej oufitu były cienkie, czarne rajstopy i klasyczne buty na obcasie. Jeśli chodzi o biżuterię, dziennikarka wybrała srebrną bransoletkę i zegarek oraz pierścionek z zielonym kamieniem. Do tego dobrała duże, wiszące kolczyki. Stylizację uzupełniła delikatnym makijażem. Takie zestawy to ponadczasowy wybór, który sprawdzi się w rozmaitych sytuacjach. Klasyka zawsze się obroni i Anna Popek doskonale o tym wie. "Piękność nad piękności" - skomentował jeden z jej fanów. "Jak nastolatka" - napisał kolejny internauta.