Jest stylowa i niezwykle pojemna. Ten model torebki wybrały Popek, Halejcio i Chodakowska

Shopper bag to, przynajmniej w pierwotnym założeniu, torba na zakupy (to zresztą oznacza jej anglojęzyczna nazwa). Model ten sprawdza się jednak przy wielu innych okazjach: wykładach na uczelni, spacerze z dzieckiem, a nawet… podczas podróży samolotem jako bagaż podręczny. Do tego może być zjawiskowym dodatkiem do casualowych stylizacji, co udowodnimy na przykładzie outfitów naszych rodzimych celebrytek.