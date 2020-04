Anna Popek rozmawiała z właścicielami sklepów. Mówi, jak sobie radzą

W najgorszej sytuacji są obecnie osoby, które prowadzą małe sklepy. O ile do dużych supermarketów cały czas przychodzą tłumy Polaków, chcących zrobić zapasy żywności, o tyle do tych mniejszych sklepików mało kto chce teraz zaglądać.

"Zaglądałam do otwartych sklepów. Nie wchodząc do środka, pytałam sprzedających czy jest jakikolwiek ruch i czy w kwietniu czynsze będą w normalnej wysokości, czy też mają być jakieś zniżki. Jeden z właścicieli powiedział mi, że spółdzielnia od której wynajmuje nie obniżyła czynszu ani o złotówkę a on, choć nie ma ruchu w sklepie, to stara się zarobić na jedzenie" - relacjonuje.