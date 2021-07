Anna Powierza w ciąży przytyła 35 kg. Ostro odpowiada lekarce z Oleśnicy.

"Uprawiałam intensywnie sporty do 7 m. ciąży! I TYŁAM! Nikt z lekarzy nie powiedział mi, dlaczego. A powinien. To na pewno pomogłoby bardziej, niż wredne rady by "być jak Ewa i zamknąć lodówkę". Nie jest zasługą Ewy, że jest zdrowa. Nie jest i nie było moją winą, że choruję. Cały czas. Jestem na diecie. Uprawiam sporty od godziny do dwóch dziennie. Codziennie. Mimo to, ciągle bardziej przypominam kluskę niż insta fit celebrytkę" (pis. oryg.) – napisała.