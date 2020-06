Anna Wendzikowska na spacerze z dziećmi. Ma na sobie piękną spódnicę na lato

Anna Wendzikowska w zwiewnej sukience

Na zdjęciu widać dumną mamę na tle pomostu, jeziora oraz trzcin. Młodszą córeczkę aktorka trzyma w dłoniach, a starsza stoi tuż obok, uśmiechając się do obiektywu. Uwagę zwraca letnia stylizacja Anny Wendzikowskiej. Białą, wiosenną kurtkę zestawiła z różową spódnicą maksi w oryginalny wzór przedstawiający czerwone liście. Do tego dobrała wygodne białe sneakersy. Dziewczynki ubrane były bardzo podobnie – w spodnie oraz bluzki w kolorze bladego różu i bieli.

"Moje dzieci, to moje wszystko... Moje szczęście, moja radość z codzienności, mój śmiech do łez, moja duma, ale też moja odpowiedzialność. Żeby wyrosły na szczęśliwe, silne, pewne siebie kobiety, dobre i wrażliwe. Żeby się nie bały, traktowały innych z szacunkiem i z szacunku do siebie nie pozwoliły nikomu traktować się źle" – opisała zdjęcie.