Zawsze modna kurtka. Jeansowe modele, które odejmują lat

Jeansowa kurtka dla kobiet w każdym wieku

Którą jeansową kurtkę wybrać?

Inspiracji jest wiele także w kwestii kolorów, bo poza niebieskimi, błękitnymi i granatowymi modelami, jeansową kurtkę można wyszukać w większości interesujących nas barw - od jasnych, przez intensywne, po ciemne. Ponadczasowe czarne i białe modele to kurtki, które raz na kilka sezonów wracają do łask, możesz więc śmiało w nie inwestować – włożysz je wiele razy.

Do czego nosić jeansową kurtkę?

Jeansowe kurtki mają w sobie "to coś", bo to ubrania równocześnie neutralne i z nutką młodzieżowego, a nawet punkowego stylu. Na szczęście nie są już rezerwowane tylko dla nastolatek i dla zwykłych, codziennych stylizacji. Mało które okrycie tak dobrze psuje do dzianinowych sukienek na co dzień, espadryli i białych ubrań. Popularne ciuchy w stylu marynarskim też będą dla niej dobrym tłem.