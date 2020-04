Anna Wendzikowska olśniła. Jej sukienka na wiosnę będzie największym hitem sezonu

Anna Wendzikowska słynie z publikowania w mediach społecznościowych zdjęć zapierających dech – pełnych kreacji i widoków, których można jej nieco pozazdrościć. Sukienka na wiosnę, w której pokazała się tym razem, tylko to potwierdza. I choć w dzisiejszym świecie dzieje się wiele złego, gwiazdy chociaż w ten sposób próbują dodać otuchy fanom – pokazując, że niedługo znów będzie normalnie.

Sukienka na wiosnę. Anna Wendzikowska postawiła na tiul

Prezenterka pozuje na zdjęciu w błękitno-szarej kreacji składającej się z kilku części – rozszerzanej góry z bufkami i długim rękawem, legginsów i zjawiskowej tiulowej spódnicy. Wystarczy przejrzeć profile Wendzikowskiej, żeby zauważyć, że tiulowe sukienki czy spódnice należą do jej ulubionych stylizacji. Taka sukienka z pewnością przypadnie do gustu wielu kobietom, choć niektóre mogą mieć wątpliwości, czy wypada im ją założyć. Jednak niezależnie od rozmiaru ubrań czy wieku – każda z nas powinna nosić tylko to, w czym czuje się dobrze.