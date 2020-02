Anna Wendzikowska opowiedziała, jak dba o związek. "Mamy takie wspólne regularne rytuały"

Anna Wendzikowska i Jan Bazyl są razem od 2017 roku. Mimo to Wendzikowska stroni od pokazywania się z nim publicznie i niezwykle rzadko wypowiada się na temat ich związku. Prezenterka zdradziła, czemu zawdzięczają udaną relację.

– Ja to się zawsze śmieje, jak ktoś mówi, że mąż pomaga, albo jak facet mówi, że pomaga swojej żonie. Jaka to pomoc, jeżeli mamy związek i w tej chwili w większości są to związki partnerskie. Jeżeli jesteśmy partnerami w tej firmie, którą jest nasza rodzina, to jaka to jest pomoc? – pyta.

Następnie wyznaje, że dzielą się obowiązkami po równo. – Oboje pracujemy, dbamy o dom. Nie znaczy to, że dzisiaj ja robię pranie, a jutro ty, tylko dzielimy się na zasadzie, co kto bardziej lubi, czy co komu zrobić wygodniej. Jak ja jestem bardziej zajęta, to ty mnie odciążysz i odwrotnie. Trzeba się dzielić, ale to nie jest żadna wielka zasługa. Panowie – nie zasługujecie na tzw. "medal z ziemniaka", tylko po prostu takie jest życie. Wszyscy mamy obowiązki, i my, i wy – apeluje.