Karolina Szostak w odważnej stylizacji. Nie każdy zdecydowałby się na takie połączenie kolorów

Karolina Szostak zawsze prezentuje się z klasą. Choć zwykle dziennikarka wybiera stylizacje w stonowanych odcieniach, tym razem nie tylko wybrała odważniejsze barwy, ale również postawiła na nietypowe połączenie kolorów.

W garderobie Karoliny Szostak, którą pokazała fanom jakiś czas temu, wieszaki uginają się pod ciężarem najmodniejszych ubrań, a podłoga usłana jest nieoczywistymi modelami botków i szpilek. Wskazuje to na to, że najnowsze trendy modowe z pewnością nie są dziennikarce obce. Dla wielu zaskakujące jest połączenie kolorów, które wybrała na organizowaną przez "Twój styl" galę "Doskonałość mody".

Choć czerwień i róż to kolory, których połączenie przez długi czas było zakazane w modzie, to ta reguła od dawna jest nieaktualna. W 2017 roku dom mody Balenciaga zadbał o to, by odczarować zestawienie tych kolorów. Odważne stylizacje z udziałem różu i czerwieni podbiły cały świat mody i były lansowane przez gwiazdy od dawna kojarzone z wyczuciem stylu i klasą. Wśród nich znalazła się m.in. Sarah Jessica Parker.