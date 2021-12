Anna Wendzikowska poleciała z córkami do Laponii. Dziewczynki poznały św. Mikołaja

"Bycie samotną mamą i jeszcze mamą pracującą na pełen etat, to jest ogromne wyzwanie i ja chylę czoła do wszystkich mam, które podobnie jak ja mają taką sytuację. Wiele jest wyzwań na tej drodze. Ale ja się nauczyłam cieszyć tym, co mam i odczuwać wdzięczność za to, co mam" – stwierdziła.