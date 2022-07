Anna Wendzikowska pozuje w modnym stroju kąpielowym. Jego cena zwala z nóg

Wendzikowska stawia głównie na dopasowane fasony. Chętnie podkreśla nimi swoją figurę. Wybiera ubrania wiązane w pasie, krótsze kroje spódnic, sukienek i szortów oraz stylizacje z modnymi wycięciami. Zazwyczaj dobiera do nich buty na obcasie, choć do codziennych stylizacji preferuje płaskie tenisówki, pasujące idealnie do jej miejskiego stylu.