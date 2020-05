Anna Wendzikowska pozuje w sukience na lato. Uwagę zwracają buty i oryginalny kapelusz

Anna Wendzikowska pozuje w modnej sukience

Sukienki w kwiaty to trend, któremu ulega coraz więcej gwiazd. Anna Wendzikowska nie jest wyjątkiem, bo również zaopatrzyła się w różową, zwiewną kreację przed kolana. Sukienka jest luźna, nie ma rękawów, a doszyta do jej dołu, zwiewna falbana, nadaje jej lekkości. Do tego aktorka dobrała spektakularny słomkowy kapelusz z bardzo szerokim rondem. Zamiast dużej, klasycznej torby, zaopatrzyła się w małą, miętową torebkę na złotym łańcuszku.