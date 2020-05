Joanna Koroniewska w sukience na wiosnę. Zestawiła ją ze sportowymi butami

Joanna Koroniewska w wiosennych stylizacjach

Oprócz projektów z mężem, Joanna Koroniewska dzieli się na Instagramie swoimi pomysłami na wiosenne stylizacje. Ostatnio zaprezentowała się w zielonej sukience do połowy łydki. Kreacja ma charakterystyczne bufki. Wykonana jest ze zwiewnego materiału z motywem liści. Do tej sukienki z rozcięciem na nodze aktorka włożyła sportowe buty. To połączenie jest coraz bardziej popularne. Zamiast niewygodnych szpilek czy pantofli do eleganckich kreacji wkłada się sneakersy, które dają odpocząć stopie i pozwalają na dłuższe spacery.