Anna Zejdler relaksuje się w wannie. Od razu widać, że lubi luksusowe dodatki

O gustach się nie dyskutuje – choć wydawałoby się, że to stare jak świat powiedzenie jest wszystkim dobrze znane, czasem i tak znajdzie się ktoś, kto nie będzie w stanie się powstrzymać przed uszczypliwym komentarzem. Jakiś czas temu przekonała się o tym Olga Frycz. Gdy aktorka opublikowała zdjęcia swojej łazienki, pojawiły się głosy, że wnętrze nie jest zbyt przytulne i co tu dużo mówić, nie zachęca do kąpieli.